Італія

Міланський Інтер у домашньому матчі 31 туру італійської Серії А обіграв Рому (5:2).

Команда Джан П’єро Гасперіні примудрилась пропустити вже в першій атаці суперників, після чого її ніхто не квапився ховати в цій грі, і "вовки" навіть відігрались незадовго до перерви, але миттєво пропустили другий м’яч, тож ситуація для них кращою не стала.

А вже на початку другого тайму захист Роми просто капітулював перед атакою суперників, тож Інтер спокійно довів свою перевагу до абсолютної в цій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Рома у рамках 31-го туру італійської Серії А-2025/26:

Інтер — Рома 5:2

Голи: Л. Мартінес, 2, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 — Манчіні, 41, Пеллегріні, 70

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні (Дарміан, 58) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Сучич, 66), Зелінські (Мхітарян, 75), Дімарко — Л. Мартінес (Бонні, 57), М. Тюрам (Еспозіто, 67).

Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 46), Ндіка, Ермосо (Зьолковські, 81) — Челік, Крістанте, Пізіллі, Ренш (Цимікас, 58) — Суле (Ель-Шаараві, 65), Лор. Пеллегріні — Мален.

Попередження: Пізіллі