Піза внаслідок поразки осіла на останній сходинці.

Піза не змогла здобути очки у матчі Серії А проти Торіно. Єдиний гол поєдинку забив Че Адамс на останніх хвилинах, завершивши матч із рахунком 0:1 на користь гостей.

Піза мала кілька шансів відкрити рахунок, зокрема завдяки Гінеїтісу та Трамоні, але оборона Торіно та воротар Альберто Палеарі були на висоті. Травми та дискваліфікації позбавили господарів ключових гравців, що додатково ускладнило задачу.

Невдалий результат залишив Пізу на дні таблиці, тоді як Торіно піднялося ближче до середини таблиці і продовжує боротьбу за безпечні позиції в Серії А.

Піза — Торіно 0:1

Гол: Адамс, 80

Піза: Шемпер — Караччоло, Калабрезі (Куадрадо, 86), Канестреллі — Леріс (Туре, 86), Гейгольт (Акінсанміро, 77), Ебішер, Ангорі — Трамоні — Морео (Лойола, 58), Мейстер (Стоїлькович, 58)

Торіно: Палеарі — Коко, Ісмайлі, Ебосс — Педерсен, Гінейтіс, Праті (Казадеї, 62), Обрадор — Влашич — Сімеоне (Анжорін, 73), Куленович (Нкунку, 63)

Попередження: Ебішер