Аргентинський захисник завершив свій цикл у лісабонському клубі.

Бенфіка офіційно повідомила про відхід Ніколаса Отаменді. Аргентинський захисник та капітан команди вирішив завершити свій етап у лісабонському клубі після шести сезонів.

У заяві клубу зазначається, що Отаменді завжди був прикладом пристрасті, самовіддачі, професіоналізму та лідерських якостей. За час виступів у складі "орлів" він допоміг команді здобути чемпіонський титул, Кубок ліги та два Суперкубки.

У Бенфіці також наголосили, що внесок футболіста виходить далеко за межі трофеїв. Захисник став важливою частиною клубної історії та здобув визнання вболівальників завдяки своїй відданості команді.

"Ніколас Отаменді завжди був прикладом пристрасті, відданості, компетентності, лідерства та професіоналізму", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Лісабонці подякували капітану за роки виступів у команді та побажали йому успіхів у майбутньому.