Голкіпер Мануель Ноєр вибув на невизначений термін через травму литкового м’яза лівої ноги. Про це повідомила Баварія після медичного обстеження воротаря.

Пошкодження 40-річний кіпер отримав у другому таймі матчу заключного туру Бундесліги проти Кельна, у якому мюнхенці здобули перемогу з рахунком 5:1. Обстеження, проведене у неділю, підтвердило наявність м’язових проблем у ветерана.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман домовився про повернення Ноєра до лав Бундестім на чемпіонат світу-2026. Нинішня травма не вплине на рішення щодо включення воротаря до заявки на мундіаль.

Крім того, нещодавно Ноєр продовжив контракт із Баварією до літа 2027 року.

У сезоні-2025/26 досвідчений воротар провів 37 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 м’ячів та 11 разів залишав свої ворота “сухими”.

Нагадаємо, Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини та встановила рекорд топ-5 європейських ліг XXI століття за кількістю забитих голів за сезон — 122. Попереду у команди Венсан Компані фінал Кубка Німеччини проти Штутгарт, який відбудеться 23 травня.