Італія

Команді Італьяно потрібна була звитяга у два мʼячі.

Болонья здолала Аталанту, але втратила шанси на єврокубки (1:0)

Упродовж гри гості виглядали цікавіше та під кінець основного часу таки змогли відзначитися. Орсоліні на дальній стійці замкнув ногою подачу від Роу. Цей гол став вирішальним. Болонья святкує перемогу, але втрачає можливість поборотися за єврокубки.

Наразі підопічні Італьяно посідають 8-ме місце, маючи у своєму активі 55 очок перед заключним туром. Вище розташувалася Аталанта з 58 пунктами. Проте нижче вона вже не опуститься, оскільки в першому колі здолала россоблу з рахунком 2:0.

Аталанта - Болонья 0:1

Гол: Орсоліні, 78

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Аханор — Дзаппакоста (Колашинац, 88), де Рон (Пашалич, 63), Лоуренсо, Залевські — Де Кетеларе, Распадорі (Сулемана, 64) — Крстович

Болонья: Скорупські — Маріу, Гелланн, Геггем, Міранда — Фройлер, Побега (Моро, 70) — Бернардескі (Даллінга, 70), Фергюсон, Роу — Кастро (Орсоліні, 70)

Попередження: Пашалич — Побега