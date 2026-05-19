Зважаючи на все, "неаполітанцям" не вдалося втримати свого тренера — вже є головний кандидат на заміну.

Наполі у літнє міжсезоння змінить головного тренера, посаду, яку зараз обіймає Антоніо Конте. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" та 56-річний італієць близькі до розірвання контракту за взаємною згодою сторін.

Також наголошується, що головним кандидатом на заміну розглядається колишній наставник команди Мауріціо Саррі, з яким вже відбулися перші контакти щодо можливого контракту.

При цьому у ЗМІ є інформація, що Конте незабаром може очолити збірну Італії, яка не змогла пробитися на майбутній ЧС-2026.

Конте очолив Наполі влітку 2024 року. Під його керівництвом команда провела 90 матчів, у яких здобула 53 перемоги, 19 разів зіграла внічию та 18 разів програла. Разом вони виграли Серію А та Суперкубок Італії.

За тур до фінішу сезону Наполі набрав 73 очки та посідає друге місце у Серії А з відставанням від Інтера у 13 балів. Позаду у трьох очках Мілан та Рома.