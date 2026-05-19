Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стів Кларк визначився із остаточним списком гравців, які вирушать на мундіаль.

Збірна Шотландії оголосила остаточну заявку на майбутній чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє прес-служба Шотландської футбольної асоціації.

До списку гравців команди Стіва Кларка потрапили 26 гравців.

Склад збірної Шотландії на ЧС-2026:

Воротарі: Крейг Гордон (Гартс), Ангус Ганн (Ноттінгем Форест), Ліам Келлі (Рейнджерс).

Захисники: Енді Робертсон (Ліверпуль), Грант Генлі (Гіберніан), Кіран Тірні (Селтік), Скотт Маккенна (Динамо Загреб), Джек Гендрі (Аль-Іттіфак), Нейтан Паттерсон (Евертон), Ентоні Ралстон (Селтік), Джон Сауттар (Рейнджерс), Аарон Гікі (Брентфорд), Домінік Гайам (Рексем).

Півзахисники: Джон Макгінн (Астон Вілла), Скотт Мактоміней (Наполі), Раян Крісті (Борнмут), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Біллі Гілмор (Наполі), Льюїс Фергюсон (Болонья), Бен Ганнон-Доак (Борнмут), Фіндлей Кертіс (Кілмарнок).

Нападники: Ліндон Дайкс (Чарльтон Атлетік), Че Адамс (Торіно), Лоуренс Шенкленд (Гартс), Джордж Херст (Іпсвіч Таун), Росс Стюарт (Саутгемптон).

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2026 Шотландія зіграє у групі С проти Бразилії, Гаїті та Марокко.

Також додамо, що перед мундіалем шотландці зіграють два контрольні матчі — проти Шотландії (30 травня) та Болівії (6 червня).