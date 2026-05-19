Арка втратила математичні шанси на порятунок за тур до завершення чемпіонату.

Арка Гдиня, за яку виступає український нападник Назарій Русин, втратила шанси зберегти місце в польській Екстраклясі.

У матчі 33-го туру чемпіонату Польщі, який відбувся 18 травня, команда з Гдині на власному полі поступилася Термаліка з рахунком 2:3. Русин пропускав зустріч через дискваліфікацію, спричинену перебором жовтих карток.

Після цієї поразки Арка залишилася в зоні вильоту. За один тур до завершення сезону команда відстає на три очки від Відзєва, який посідає рятівне 15-те місце. Водночас Арка програє конкуренту за особистими зустрічами (0:0, 0:2), тому вже не має шансів уникнути пониження у класі.

Нагадаємо, що права на Русина належать Сандерленд, а за польський клуб він виступає на правах оренди. У нинішньому сезоні 27-річний форвард провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири м’ячі.