"Чорні орли" завершили сезон без медалей, вилетівши з Кубка та закінчивши чемпіонат на четвертому місці.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Сергена Ялчина.

Угода з 53-річним турком була розірвана за взаємною згодою сторін.

Ялчич очолив "чорних орлів" влітку минулого року. Під його керівництвом команда провела 39 матчів — 20 перемог, десять нічиїх та дев'ять поразок.

Причиною цього рішення є незадовільні результати команди.

У чемпіонаті Туреччини Бешикташ фінішував на четвертому місці, забезпечивши собі місце у відборі Ліги конференцій на наступний сезон, а у Кубку "чорні орли" дійшли до півфіналу, де поступилися Коньяспору.

