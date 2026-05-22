Наставник Інтера привів команду до золотого дубля та отримав головну тренерську нагороду чемпіонату Італії.
Крістіан Ківу, getty images
22 травня 2026, 19:50
Головний тренер міланського Інтер Крістіан Ківу визнаний найкращим тренером Серії А сезону-2025/26. Про це повідомила пресслужба італійського елітного дивізіону.
У поточному сезоні румунський фахівець привів Інтер до золотого дубля, вигравши чемпіонат Італії та Кубок країни. Для Ківу це перший повноцінний сезон у тренерській кар’єрі на дорослому рівні, який одразу завершився великим успіхом.
Очікується, що найближчим часом наставник продовжить контракт із міланським клубом.
Також Серія А оголосила найкращих гравців сезону за позиціями. Найкращим воротарем став Міле Свілар з Роми, найкращим захисником — Марко Палестра з Кальярі, найкращим півзахисником — Ніко Пас з Комо, а найкращим нападником — Лаутаро Мартінес з Інтера.
Водночас головну індивідуальну нагороду MVP сезону буде оголошено пізніше. Зазвичай її отримує футболіст, який не був визнаний найкращим на своїй позиції.