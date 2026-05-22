Легендарний іспанський ексфутболіст Андрес Іньєста найближчим часом очолить дубайський Галф Юнайтед, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🇦🇪 EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.



He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow. 👔🇪🇸 pic.twitter.com/0OIy4Obooq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Для колишнього півзахисника Барселони та збірної Іспанії це стане першим досвідом роботи головним тренером у професійній кар’єрі.

Галф Юнайтед виступає у другому дивізіоні чемпіонату ОАЕ. У поточному сезоні команда займає 10-те місце, набравши 25 очок у 26 матчах.

Раніше Іньєста став співвласником клубу з Данії.