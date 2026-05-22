Легенда Барселони розпочне тренерську кар’єру в дубайському Галф Юнайтед.
Андрес Іньєста, getty images
22 травня 2026, 19:13
Легендарний ексхавбек Барселони очолить дубайський Галф Юнайтед, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату ОАЕ.
Легендарний іспанський ексфутболіст Андрес Іньєста найближчим часом очолить дубайський Галф Юнайтед, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Для колишнього півзахисника Барселони та збірної Іспанії це стане першим досвідом роботи головним тренером у професійній кар’єрі.
Галф Юнайтед виступає у другому дивізіоні чемпіонату ОАЕ. У поточному сезоні команда займає 10-те місце, набравши 25 очок у 26 матчах.
Раніше Іньєста став співвласником клубу з Данії.