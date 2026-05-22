Інше

"Синьо-жовті" завершили груповий етап без поразок і тепер готуються до матчу 1/8 фіналу.

Збірна України з socca успішно подолала груповий етап чемпіонату Європи-2026, який проходить в Албанії. У заключному турі групи G українці зіграли внічию з Казахстаном — 2:2, що дозволило команді фінішувати на першому місці.

Українці набрали 7 очок у трьох матчах, випередивши Казахстан, який завершив турнір із п’ятьма балами. Раніше українська команда впевнено обіграла Латвію (5:0) та Португалію (3:0).

У матчі проти Казахстану рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині після автоголу Єгінжанова. Надалі суперники відповіли голами Досова та того ж Єгінжанова, однак наприкінці зустрічі Комісар врятував для України нічию.

Підсумкова таблиця групи G виглядає так: Україна — 7 очок, Казахстан — 5, Латвія — 4, Португалія — 0.

У 1/8 фіналу Євро-2026 збірна України зіграє 23 травня о 18:35 за київським часом. Суперником синьо-жовтих стане або Болгарія, або Чорногорія — остаточно це визначиться після завершення матчів у групі D.

Казахстан – Україна – 2:2

Голи: Досов, 22, Єгінжанов, 28 – Єгінжанов, 13 (аг), Комісар, 40

Що таке socca? Socca — командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. Поле для socca має розмір 50х30 метрів. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин (за міжнародними правилами), команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.