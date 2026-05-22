Чемпіон Словаччини розглядає українського тренера як одного з варіантів на посаду наставника.

Український тренер Сергій Ребров опинився серед кандидатів на посаду головного тренера Слована Братислава. Про це повідомив генеральний директор словацького клубу Іван Кмотрік-молодший.

За його словами, клуб розглядає одразу кількох фахівців, серед яких також Ігор Біщан, Яя Туре, Валерьєн Ісмаель та Роббі Кін. Водночас Ребров входить до переліку найбільш цікавих варіантів.

У Словані зазначають, що мають близько п’яти кандидатів і планують визначитися з новим головним тренером найближчим часом, аби команда могла розпочати підготовку до нового сезону 12 червня. Також клуб готується до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ребров міг очолити клуб з ОАЕ — Аль-Вахда. Після завершення роботи зі збірною України тренер продовжує перебувати у структурі Української асоціації футболу, де обіймає посаду віцепрезидента та члена Виконкому.

У минулому сезоні Слован Братислава став чемпіоном Словаччини, здобувши свій 27-й титул. У складі команди виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.