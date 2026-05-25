Італія

Після завершення поточного сезону у бергамасків буде новий керманич.

Аталанта досягла повної домовленості з Мауріціо Саррі щодо призначення на посаду головного тренера команди. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 67-річний італійський фахівець уже прийняв пропозицію клубу, а сторони узгодили всі умови контракту. Очікується, що Саррі офіційно розпочне роботу з командою перед стартом літньої передсезонної підготовки.

На цій посаді досвідчений тренер змінить Раффаеле Палладіно, який залишить Аталанту після завершення нинішньої кампанії.

Керівництво клубу прагнуло якомога швидше визначитися з новим наставником, аби спокійно розпочати підготовку до наступного сезону та нового етапу розвитку команди. Для Саррі це стане черговим викликом після роботи в Лаціо, Ювентусі, Челсі та Наполі.