Римський клуб готується до зміни тренера після ймовірного переходу Мауріціо Саррі в Аталанту.

Римський Лаціо близький до призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера команди перед стартом нового сезону.

Керівництво «орлів» уже готується до відходу Мауріціо Саррі. Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що наставник погодив контракт з Аталантою до літа 2029 року.

Гаттузо на початку квітня офіційно залишив посаду головного тренера збірної Італії після невдалого виступу команди у плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Після цього фахівець мав варіант із Торіно, однак вирішив відмовитися від пропозиції туринського клубу.

Тепер 48-річний спеціаліст близький до повернення до клубного футболу саме в Серії А. Для Лаціо це може стати початком нового проєкту після непростого сезону.

У кампанії-2025/26 римляни фінішували лише дев’ятими в чемпіонаті Італії та не змогли пробитися до єврокубків через Серію А. Водночас команда дісталася фіналу Кубка Італії, де поступилася Інтеру.