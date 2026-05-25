Іспанія

У клубі розраховують швидко повернутися до елітного дивізіону за підтримки City Football Group.

Керівництво клубу планує швидке повернення до Ла Ліги, а майбутнє українців Циганкова, Ваната та Крапивцова поки залишається невизначеним

Компанія City Football Group, яка володіє Жирона, не планує відмовлятися від підтримки іспанського клубу після його вильоту до Сегунда.

За інформацією іспанських ЗМІ, у холдингу спокійно поставилися до пониження команди в класі. Бюджет клубу буде скорочений відповідно до рівня другого дивізіону, однак керівництво має намір якнайшвидше повернути команду до Ла Ліга.

У City Football Group орієнтуються на приклад Труа. Французький клуб вилетів із елітного дивізіону позаминулого сезону, однак уже цього року впевнено повернувся до Ліга 1. У холдингу залишилися задоволені розвитком проєкту та продовжують його фінансування.

Наразі немає конкретики щодо майбутнього українських футболістів Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов, які пов’язані з «Жироною».