Луїс де ла Фуенте заявив, що для нього головне — відданість футболістів національній команді.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував відсутність представників Реал Мадрид у заявці команди на Чемпіонат світу з футболу 2026.

Іспанський фахівець наголосив, що при виборі футболістів для національної команди не враховує, за який клуб вони виступають.

“Я не дивлюся на те, з якого клубу походять гравці. У мене немає такого містечкового менталітету, який може бути в деяких уболівальників. Для мене це не становить особливого інтересу. Я не можу нікому давати поради, лише прошу, щоб футболісти відчували кольори цієї країни, як вони вже це роблять”, — заявив де ла Фуенте.

Нагадаємо, раніше збірна Іспанії офіційно оголосила заявку на Чемпіонат світу з футболу 2026, до якої не потрапив жоден футболіст Реал Мадрид.