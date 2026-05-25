Мадридський клуб хоче зробити аргентинця найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Атлетіко намагається зберегти Хуліана Альвареса та вже запропонував нападнику новий довгостроковий контракт. Про це повідомляє Cadena COPE.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий платити 26-річному аргентинцю 10 мільйонів євро "чистими" на рік. У разі підписання нової угоди Альварес стане найбільш високооплачуваним футболістом Атлетіко разом із голкіпером Яном Облаком.

Втім, як зазначається, форвард поки не дав відповіді на пропозицію керівництва "матрацників". Незважаючи на це, у клубі зберігають спокій та не планують розлучатися з одним із ключових гравців команди.

У Атлетіко наголошують, що готові розглядати трансфер лише у випадку, якщо сам футболіст наполягатиме на відході та надійде надзвичайно вигідна фінансова пропозиція.

Паралельно є повідомлення, що Альварес нібито вже попросив клуб почати вислуховувати можливі пропозиції щодо його трансферу. Ситуацію уважно відстежують Барселона, Арсенал та ПСЖ.