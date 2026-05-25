Мадридський клуб хоче зробити аргентинця найбільш високооплачуваним гравцем команди.
Хуліан Альварес, Getty Images
25 травня 2026, 19:24
Атлетіко намагається зберегти Хуліана Альвареса та вже запропонував нападнику новий довгостроковий контракт. Про це повідомляє Cadena COPE.
За інформацією джерела, мадридський клуб готовий платити 26-річному аргентинцю 10 мільйонів євро "чистими" на рік. У разі підписання нової угоди Альварес стане найбільш високооплачуваним футболістом Атлетіко разом із голкіпером Яном Облаком.
Втім, як зазначається, форвард поки не дав відповіді на пропозицію керівництва "матрацників". Незважаючи на це, у клубі зберігають спокій та не планують розлучатися з одним із ключових гравців команди.
У Атлетіко наголошують, що готові розглядати трансфер лише у випадку, якщо сам футболіст наполягатиме на відході та надійде надзвичайно вигідна фінансова пропозиція.
Паралельно є повідомлення, що Альварес нібито вже попросив клуб почати вислуховувати можливі пропозиції щодо його трансферу. Ситуацію уважно відстежують Барселона, Арсенал та ПСЖ.