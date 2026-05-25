"Россонері" не змогли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Керівництво "россонері" вирішило звільнити 58-річного італійця після невиконаних завдань за підсумками сезону — а саме кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Аллегрі очолив Мілан влітку минулого року — під його керівництвом команда провела 42 матчі — 22 перемоги, десять нічиїх та десять поразок.

При цьому "червоно-чорні" набрали лише сім очок в останніх матчах сезону в Серії А, через що фінішували на п'ятому місці, потрапивши до Ліги Європи.

Разом з тренером Мілан звільнив виконавчого директора Джорджо Фурлані, спортивного директора Іглі Таре та технічного директора Жоффре Монкаді.

