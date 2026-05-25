Майбутнє аргентинського таланта залежатиме від рішення Жозе Моурінью.

Реал Мадрид розглядає можливість відправити атакуючого півзахисника Франко Мастантуоно в оренду вже найближчим літом. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, мадридський клуб працює над варіантом із внутрішньою орендою в один із клубів Ла Ліги, аби допомогти 18-річному аргентинцю адаптуватися до іспанського футболу та отримати стабільну ігрову практику.

Остаточне рішення щодо майбутнього атакувального футболіста ухвалюватиме новий головний тренер Реала Жозе Моурінью після завершення сезону.

У клубі прагнуть максимально обережно підійти до розвитку молодого таланта, враховуючи значні витрати на його трансфер. Реал активував клаусулу Мастантуоно в Рівер Плейт у розмірі 45 мільйонів євро, а з урахуванням податків і комісій загальна сума угоди склала понад 63 мільйони євро.

Керівництво “вершкових” не хоче повторення ситуації з Рейньєром Жезусом, який не зміг повноцінно розкритися під час оренд за межами Іспанії.

Попри непростий сезон, кадрові зміни в клубі та проблеми зі здоров’ям, пов’язані з пубалгією, Мастантуоно провів 34 матчі у всіх турнірах і забив три м’ячі.