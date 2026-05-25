Україна

Хавбек Брентфорда отримав травму.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко отримав виклик до збірної України, де замінить травмованого хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

22-річний Ярмолюк отримав пошкодження на одному з тренувань "бджіл" перед останнім туром АПЛ, через що пропустив гру проти Ліверпуля (1:1).

У нинішньому сезоні 24-річний Бражко провів 36 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, у найближчих товариських матчах Україна зіграє проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).