Хавбек Брентфорда отримав травму.
Володимир Бражко, ФК Динамо Київ
25 травня 2026, 20:11
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко отримав виклик до збірної України, де замінить травмованого хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
22-річний Ярмолюк отримав пошкодження на одному з тренувань "бджіл" перед останнім туром АПЛ, через що пропустив гру проти Ліверпуля (1:1).
У нинішньому сезоні 24-річний Бражко провів 36 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Нагадаємо, у найближчих товариських матчах Україна зіграє проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).