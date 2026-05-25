Іспанія

Каталонський клуб прагне зберегти англійського форварда після завершення сезону.

Барселона найближчим часом проведе нові переговори з Манчестер Юнайтед щодо майбутнього Маркуса Рашфорда. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс для talkSPORT.

За інформацією джерела, чемпіон Іспанії вже погодив із 28-річним англійцем особисті умови контракту та зацікавлений у повноцінному трансфері нападника, попри чутки про нібито зниження інтересу до гравця в останні тижні.

Чинна орендна угода Рашфорда містить опцію викупу за 30 мільйонів євро. У Манчестер Юнайтед наполягають, що Барселона має активувати цей пункт, якщо хоче зберегти футболіста, адже вважають таку суму нижчою за реальну ринкову вартість гравця.

Водночас спортивний директор каталонців Деку працює над альтернативними варіантами угоди. Зокрема, йдеться про нову оренду з обов’язковим викупом за певних умов, пов’язаних із кількістю матчів футболіста.

Незважаючи на фінансові обмеження Ла Ліги, у Барселоні зберігають оптимізм щодо завершення перемовин. Сам Рашфорд готовий продовжити кар’єру в Іспанії та очікує, поки клуби дійдуть остаточної згоди.

У сезоні-2025/26 англійський форвард провів 49 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 11 результативних передач.