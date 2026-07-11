Італія

Артюр Атта змінив Удінезе на клуб із Флоренції.

Центральний півзахисник Удінезе Артюр Атта перебрався до Фіорентини, передає офіційний сайт клубу з Флоренції.

За даними Sky Sports Italia, за 23-річного француза "б'янконері" отримали 25 млн євро. Вони також можуть розраховувати на 30% коштів від потенційного майбутнього продажу хавбека.

Контракт Фіорентини з Атта розраховано до кінця червня 2031 року. За Удінезе Артюр провів 63 матчі, в яких відзначився шістьма голами й чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуб із Флоренції повертає до Італії колишнього оборонця Мілана.