Італія

Призначення легендарного ексхавбека поставили на паузу, а керівництво технічного штабу може залишити свої посади.

Андреа Пірло не стане новим головним тренером збірної Італії.

За інформацією Sky Sport, процес його призначення фактично зупинено, а всі зустрічі щодо дострокового розірвання контракту фахівця з Юнайтед із ОАЕ були скасовані.

Повідомляється, що президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго поки не схвалив кандидатуру 47-річного тренера, через що переговори про його прихід до національної команди призупинені.

На тлі невизначеності можуть відбутися серйозні кадрові зміни в самій федерації. Зокрема, технічний директор Паоло Мальдіні та його радник Леонардо розглядають можливість відставки, якщо Пірло остаточно не отримає посаду наставника збірної.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що додатковим фактором, який ускладнив ситуацію, стала співпраця Пірло з російською букмекерською компанією. Саме цей факт, за даними джерел, викликав значний резонанс і міг вплинути на рішення керівництва федерації.