Ювентус вивчає можливість трансферу Джона Стоунза. Про це повідомляє журналіст команди Джанлуки Ді Марціо Лука Бендоні.

За інформацією джерела, туринський клуб уже встановив серйозні контакти щодо потенційного переходу 32-річного англійського центрального захисника.

Повідомляється, що інтерес до Стоунза також проявляють кілька клубів Прем’єр-ліги, однак саме Ювентус наразі найбільш активно працює над можливим трансфером. Наразі сторони лише вивчають умови потенційної угоди, а офіційних переговорів між клубами поки не розпочато. В минулому сезоні центральний захисник провів 18 поєдинків за Манчестер Сіті в усіх турнірах. 