Туринський клуб уже вивчає можливість підписання захисника.
Стоунз, gettyimages
26 липня 2026, 21:20
Ювентус
вивчає можливість трансферу Джона Стоунза
. Про це повідомляє журналіст команди Джанлуки Ді Марціо Лука Бендоні
.
За інформацією джерела, туринський клуб уже встановив серйозні контакти щодо потенційного переходу 32-річного англійського центрального захисника
.
Повідомляється, що інтерес до Стоунза також проявляють кілька клубів Прем’єр-ліги
, однак саме Ювентус наразі найбільш активно працює над можливим трансфером. Наразі сторони лише вивчають умови потенційної угоди, а офіційних переговорів між клубами поки не розпочато. В минулому сезоні центральний захисник провів 18 поєдинків за Манчестер Сіті в усіх турнірах.