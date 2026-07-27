Французький клуб хоче орендувати Рауля Асенсіо з обов'язковим викупом, а мадридці прагнуть зберегти частину прав на майбутній трансфер.
Рауль Асенсіо, Getty Images
27 липня 2026, 11:54
Марсель розпочав роботу над трансфером центрального захисника Реала Рауля Асенсіо, який не розглядається Жозе Моурінью як один із ключових футболістів на новий сезон.
За інформацією Mundo Deportivo, 23-річний іспанець спочатку не планував залишати мадридський клуб, однак нині готовий розглянути зміну команди, оскільки керівництво Реала наполягає на його відході.
Французький клуб запропонував оформити оренду з обов'язковим викупом. Сума майбутнього трансферу може скласти близько 15 мільйонів євро.
При цьому Реал хоче включити до угоди пункт, який дозволить йому отримати 25% від суми можливого подальшого продажу захисника.
Раніше інтерес до Асенсіо проявляла Бенфіка, однак переговори не завершилися успіхом. Лісабонський клуб відмовився погоджуватися на умову, яка передбачала право зворотного викупу футболіста мадридцями.