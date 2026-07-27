Франція

Французький клуб хоче орендувати Рауля Асенсіо з обов'язковим викупом, а мадридці прагнуть зберегти частину прав на майбутній трансфер.

Марсель розпочав роботу над трансфером центрального захисника Реала Рауля Асенсіо, який не розглядається Жозе Моурінью як один із ключових футболістів на новий сезон.

За інформацією Mundo Deportivo, 23-річний іспанець спочатку не планував залишати мадридський клуб, однак нині готовий розглянути зміну команди, оскільки керівництво Реала наполягає на його відході.

Французький клуб запропонував оформити оренду з обов'язковим викупом. Сума майбутнього трансферу може скласти близько 15 мільйонів євро.

При цьому Реал хоче включити до угоди пункт, який дозволить йому отримати 25% від суми можливого подальшого продажу захисника.

Раніше інтерес до Асенсіо проявляла Бенфіка, однак переговори не завершилися успіхом. Лісабонський клуб відмовився погоджуватися на умову, яка передбачала право зворотного викупу футболіста мадридцями.