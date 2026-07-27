Німеччина

Гравця з часом планують підвести до основної команди.

Сенегальський центральний півзахисник Бара Джозеф Сапоко Ндіає друге півріччя минулого сезону провів на правах оренди в складі мюнхенської Баварії з гамбійського клубу Гамбінос Старз.

За цей час 18-річний виконавець устиг провести 142 хвилини в чотирьох матчах Бундесліги, а представники "Рекордмайстер" зуміли наочно пересвідчитись у його талантах.

Зрештою, це стало запорукою для зацікавленості Баварії в повноцінному трансфері гравця вже цього літа.

Вартість підписання складатиме до 4 млн євро, і вже цього тижня Бара Ндіає має повернутись до табору основної команди "червоних".

Контракт буде підписано строком до 2031 року.

Додамо, що сенегалець дебютував у складі національної збірної своєї країни перед початком чемпіонату світу-2026, а потім провів на полі 24 хвилини в матчі проти Бельгії (2:3).