Італія

Легендарний ексфутболіст звинуватив політиків у лицемірстві після того, як Федерація футболу Італії відмовилася довірити йому національну команду через скандал із російським букмекером.

Андреа Пірло не став відмовчуватися після зриву перемовин щодо посади головного тренера збірної Італії. Колишній півзахисник Мілана та Ювентуса вибухнув гострою критикою на адресу влади, звинувативши її у подвійних стандартах.

Причиною скасування угоди, яка була вже на фінальній стадії, стала участь Пірло у рекламній кампанії російської букмекерської контори. Дізнавшись про рішення федерації відкласти підписання контракту, італієць зробив гучну заяву.

"Я бачу в словах багатьох політиків лицемірство. Якщо вони займають таку позицію, то чому тоді ЧС-2026 проводиться у США, країні, яка перебуває у стані війни з Іраном?" — емоційно заявив фахівець.

Нагадаємо, Національна команда Італії залишалася без постійного наставника з квітня 2026 року, коли посаду покинув Дженнаро Гаттузо. Він подав у відставку після того, як Скуадра Адзурра сенсаційно не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, поступившись збірній Боснії і Герцеговини у серії пенальті під час фіналу плейоф.

Останнім місцем роботи 47-річного Андреа Пірло у футболі був еміратський клуб Dubai United. Фахівець очолив команду Першого дивізіону ОАЕ влітку 2025 року. До цього він також встиг попрацювати на чолі турецького клубу Фатіх Карагюмрюк, Сампдорії та туринського Ювентуса.