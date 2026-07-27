Італія

Не розуміє, чому "професійна співпраця" з країною-терористом є чимось неправильним.

Італійський фахівець Андреа Пірло мав очолити національну збірну своєї країни та підписати контракт до 2030 року, однак у останній момент цю угоду зірвало втручання політичного істеблішменту країни, яке не захотіло бачити на чолі "Скуадри Адзурри" людину, яка має тісну співпрацю з представниками країни-терориста.

У відповідь на це колишній зірковий футболіст опублікував реакцію на останні події.

"Останніми днями я з великою гіркотою спостерігав за дебатами, що розгорнулись навколо мого імені та можливості обійняти посаду головного тренера збірної Італії.

Із поваги до інституцій, Федерації та всіх причетних людей я поки що вирішив мовчати. ​​Однак вважаю за необхідне все ж прояснити кілька моментів.

Упродовж своєї кар'єри, спочатку як гравець, а тепер як тренер, я завжди виконував свою роботу у повній відповідності до законів країн, у яких працював, та контрактів, які я підписав.

Професійна співпраця, яка стала предметом нещодавньої суперечки, виникає в контексті мого досвіду роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і має виключно комерційний та спортивний характер.

Надання політичного значення цій співпраці означає приписування мені переконань, яких я ніколи не висловлював і які мені не належать.

Я хочу подякувати Мальдіні та Леонардо за повагу та довіру, які вони мені виявили. Я знаю їхню компетентність, їхню серйозність та любов, яку вони завжди присвячували італійському футболу.

Мені шкода, що суто спортивний вибір так швидко перетворився на... публічне протистояння, яке зрештою приписало мені сенси та наміри, що мені не належать.

Любов до Італії не залежить від посади. Вона є частиною моєї історії, моєї ідентичності, і вона завжди супроводжуватиме мене", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що в шортлисті італійців також були й два інших кандидати.