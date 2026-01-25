Нідерланди. Новина

Українець прибув на медогляд до Нідерландів, проте для завершення трансферу сторонам потрібно владнати юридичні нюанси поточної оренди.

Український універсал Олександр Зінченко перебуває за крок від переходу в нідерландський Аякс. Як повідомляє авторитетне видання Sky Sports, футболіст уже вирушив до Амстердама для проходження медичного обстеження.

Попри готовність самого гравця та нідерландського клубу, трансфер гальмує невирішене питання з поточним контрактом. На даний момент Зінченко офіційно виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.

Складність полягає в тому, що в орендній угоді між Арсеналом (якому належать права на гравця) та Ноттінгемом відсутній пункт про дострокове розірвання. Втім, ситуацію може врятувати позиція самого Форест: клуб нещодавно виявив бажання скоротити термін оренди українця, що відкриває шлях до переговорів.

Як тільки юридичні формальності з англійськими клубами будуть улагоджені, Аякс завершить процедуру медогляду та підпише з Зінченком короткостроковий контракт строком на 6 місяців. Питання щодо довгострокової співпраці та повноцінного трансферу амстердамський гранд планує розглянути вже влітку, оцінивши виступи українця у другій половині сезону.