Нідерланди. Новина

Феєнорд прагне підписати колишнього гравця Манчестер Юнайтед.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може перейти у Феєнорд, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

У трансфері 33-річного англійця зацікавлений особисто головний тренер команди Робін Ван Персі, який знайомий з Лінгардом ще по виступах за "червоних дияволів".

Feyenoord boss Robin van Persie has sounded out his former Manchester United team-mate Jesse Lingard over a potential move to De Kuip. Lingard, who is a free agent having left FC Seoul in December, is also a target for several clubs overseas. #Feyenoord pic.twitter.com/PdGKrTwSNC — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) February 4, 2026

Останнім клубом у кар’єрі футболіста був Сеул з Південної Кореї, який він залишив на початку року. Раніше Лінгард також виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест, Вест Гем, Дербі Каунті, Брайтон, Бірмінгем та Лестер.

Цього сезону англієць провів 41 матч у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

На даний момент Феєнорд займає друге місце в Ередівізі з 39 очками. У наступному турі, 8 лютого, підопічні Ван Персі зустрінуться з Утрехтом.