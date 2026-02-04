Нідерланди. Новина
Феєнорд прагне підписати колишнього гравця Манчестер Юнайтед.
Джессі Лінгард, getty images
04 лютого 2026, 18:30
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може перейти у Феєнорд, повідомляють зарубіжні ЗМІ.
У трансфері 33-річного англійця зацікавлений особисто головний тренер команди Робін Ван Персі, який знайомий з Лінгардом ще по виступах за "червоних дияволів".
Останнім клубом у кар’єрі футболіста був Сеул з Південної Кореї, який він залишив на початку року. Раніше Лінгард також виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест, Вест Гем, Дербі Каунті, Брайтон, Бірмінгем та Лестер.
Цього сезону англієць провів 41 матч у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.
На даний момент Феєнорд займає друге місце в Ередівізі з 39 очками. У наступному турі, 8 лютого, підопічні Ван Персі зустрінуться з Утрехтом.