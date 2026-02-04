Нідерланди. Новина

Головний тренер Барселони підбив проміжні підсумки сезону після виходу команди до півфіналу Кубка Іспанії.

Керманич Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками щодо перебігу поточного сезону. У вівторок "синьо-гранатові" зробили черговий крок до трофею, здолавши Альбасете у чвертьфіналі Кубка Іспанії з рахунком 2:1.

Варто зазначити, що з моменту призначення німецького фахівця каталонський гранд демонструє вражаючі результати, збираючи всі можливі титули на внутрішній арені.

"Півфінал Кубка Іспанії, місце у вісімці загального етапу Ліги чемпіонів, перша позиція в Ла Лізі. Зараз можна впевнено сказати, що ми досягаємо всіх своїх цілей", — зазначив Флік.

Нагадаємо, у січні Барселона вже поповнила свій музей новим експонатом, ставши переможцем Суперкубка Іспанії. У фінальному поєдинку підопічні Фліка виявилися сильнішими за мадридський Реал.