Нідерланди. Новина

Орендну угоду між Арсеналом та Ноттінгем Форест розірвано.

Трансферна сага навколо українського захисника Олександра Зінченка наближається до фіналу.

Як повідомляє авторитетне видання Voetbal International, 29-річний футболіст залишає АПЛ і перебуває на порозі підписання угоди з амстердамським Аяксом. Першу частину поточного сезону Зінченко провів на правах оренди в Ноттінгем Форест (10 ігор у всіх турнірах).

Однак, за інформацією джерела, лондонський Арсенал (якому належать права на гравця) та Ноттінгем домовилися про дострокове розірвання орендної угоди. Клубам вдалося знайти рішення, яке задовольнило всі сторони та відкрило шлях до нового трансферу.

Зінченко має прибути до Амстердама для проходження медичного обстеження. Очікується, що після успішного медогляду українець підпише з Аяксом контракт терміном на 6 місяців — до завершення поточного сезону. Перехід до найтитулованішого клубу Нідерландів має надати досвідченому захиснику можливість перезавантажити кар'єру та отримати стабільну ігрову практику.