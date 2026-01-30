Нідерланди. Новина

Український нападник розповів про цілі та мотивацію після переходу з Баєра.

Український нападник Артем Степанов поділився першими враженнями після переходу до Утрехта.

18-річний футболіст зазначив, що швидко відчув комфорт у новому клубі та повірив у його спортивний проєкт.

"Мені дуже приємно перебувати в Утрехті. Утрехт переконав мене своїм чітким спортивним баченням, довірою до молодих гравців і сильним фокусом на розвитку. Клуб має великі амбіції та зрозумілий план подальшого зростання", — цитує слова Артема Степанова офіційний сайт Утрехта.

Форвард також окреслив свої головні завдання на новому етапі кар’єри, наголосивши на прагненні щоденного прогресу та користі для команди.

"Моя головна мета — щодня ставати кращим, бути корисним команді та допомагати клубу досягати найкращих можливих результатів. Я хочу показувати свої найсильніші якості, забивати голи, віддавати результативні передачі та робити внесок у перемоги Утрехта. Я обіцяю віддавати всі сили й боротися за клуб у кожному матчі", — додав Степанов.

У першій половині сезону-2025/26 українець виступав за Нюрнберг на правах оренди в другій Бундеслізі, за який провів 14 матчів (753 хвилини), забив один гол та віддав один асист.