Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб розглядає 29-річного футболіста збірної України як опорного півзахисника перед дебютом у Ередивізі.

Нідерландські ЗМІ повідомили, що Олександр Зінченко може отримати несподівану позицію в Аяксі. За інформацією журналіста Майка Вервея, тренерський штаб амстердамців бачить українця у ролі опорного півзахисника, а не на звичному для нього лівому фланзі оборони.

Взимку Аякс активно шукав підсилення в центр поля, однак ключові трансферні цілі виявилися недоступними. У результаті клуб зупинився на кандидатурі Зінченка, який має значний досвід гри в півзахисті, зокрема у складі національної збірної України.

На клубному рівні протягом останнього десятиліття футболіста переважно використовували як лівого захисника, однак його універсальність і тактична грамотність дозволяють розглядати його і в центрі поля.

Зінченко приєднався до Аякса з лондонського Арсеналу за 1,5 мільйона євро та підписав контракт до 30 червня 2026 року. Свій дебют за нову команду він може здійснити 8 лютого у виїзному матчі проти АЗ. Початок зустрічі — о 15:30 за київським часом.