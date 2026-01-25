Нідерланди. Новина

Нідерландці сподіваються зміцнити центр поля молодим іспанцем.

Амстердамський Аякс має намір оформити трансфер півзахисника Барселони Марка Берналя. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, нідерландський клуб хоче здійснити повноцінний перехід 18-річного іспанця, але головний тренер «блаугранас» Гансі Фліка вірить у Берналя та не збирається відпускати його в іншу команду на постійній основі.

Зазначається, що Барселона може відправити півзахисника в оренду до Аякса.

Цього сезону Марк Берналь відіграв за Барселону 13 матчів та віддав одну результативну передачу.