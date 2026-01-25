Нідерланди. Новина
Нідерландці сподіваються зміцнити центр поля молодим іспанцем.
Марк Берналь, Getty Images
25 січня 2026, 16:07
Амстердамський Аякс має намір оформити трансфер півзахисника Барселони Марка Берналя. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, нідерландський клуб хоче здійснити повноцінний перехід 18-річного іспанця, але головний тренер «блаугранас» Гансі Фліка вірить у Берналя та не збирається відпускати його в іншу команду на постійній основі.
Зазначається, що Барселона може відправити півзахисника в оренду до Аякса.
Цього сезону Марк Берналь відіграв за Барселону 13 матчів та віддав одну результативну передачу.