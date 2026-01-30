Нідерланди. Новина
18-річний нападник перейшов з леверкузенського Баєра з опцією подальшого викупу.
Артем Степанов, ФК Утрехт
30 січня 2026, 22:22
Утрехт офіційно оголосив про перехід українського нападника Артема Степанова. Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
18-річний форвард приєднався до Утрехта на правах оренди з леверкузенського Баєра з можливістю подальшого повноцінного трансферу.
Степанов має зріст 192 см, виступає на позиції центрального нападника та вважається одним із перспективних гравців свого покоління в Україні.
Артем розпочинав футбольний шлях в академії Шахтаря, а у 2022 році переїхав до Німеччини, де став гравцем молодіжної системи Баєра.
У першій половині сезону-2025/26 українець виступав за Нюрнберг на правах оренди в другій Бундеслізі, за який провів 14 матчів (753 хвилини), забив один гол та віддав один асист.