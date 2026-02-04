Нідерланди. Новина

Амстердамці посилили атакувальну лінію перспективним гравцем Велес Сарсфілд за 6 мільйонів євро.

Склад Аякса поповнився новим футболістом. До нідерландського гранда приєднався крайній нападник Маер Каррісо, про що офіційно повідомила пресслужба клубу.

Трансфер 19-річного вінгера обійшовся амстердамцям у 6 млн євро, а його попередня команда — аргентинський Велес Сарсфілд — отримала виплату в повному обсязі. Трудова угода Каррісо з новим клубом розрахована на тривалий термін — до літа 2030 року. У Нідерландах гравець виступатиме під сьомим номером.

Юний талант захищав кольори Велес Сарсфілд з літа 2024 року. За цей час він встиг провести 52 поєдинки, у яких відзначився 11 забитими м'ячами та трьома асистами.

Наразі Аякс посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Ередивізі.