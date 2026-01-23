Нідерланди. Новина

Амстердамський гранд розглядає можливість підписання півзахисника канонірів.

Півзахисник Арсеналу Крістіан Нергор несподівано став трансферною ціллю амстердамського Аякса. За інформацією Goal.com та нідерландського видання De Telegraaf, данський хавбек може залишити Емірейтс посеред свого дебютного сезону в Лондоні.

Спортивний директор Аякса Марійн Бейкер активно шукає досвідченого опорного півзахисника, здатного стати лідером команди. 31-річний Нергор, який приєднався до Арсеналу лише влітку, ідеально підходить під цей профіль.

Хоча його перехід відбувся зовсім недавно, нідерландський клуб готовий перевірити рішучість лондонців, пропонуючи гравцеві гарантоване місце в основі, якого він може не мати в Англії. Окрім Нергора, у шорт-листі амстердамців фігурують й інші зіркові імена з Прем'єр-ліги, зокрема Ватару Ендо з Ліверпуля та Мануель Угарте з Манчестер Юнайтед.

Новина про інтерес до Нергора з'явилася на тлі інформації про іншого гравця Арсеналу. Повідомляється, що трансфер Олександра Зінченка до Аякса вже вважається майже вирішеною справою. Якщо амстердамцям вдасться здійснити обидва переходи, це стане серйозним підсиленням для команди, яка прагне повернути собі домінування, додавши до складу двох досвідчених професіоналів з команди Мікеля Артети.

У нинішній кампанії, Крістан зіграв за Арсенал 7 ігор у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.