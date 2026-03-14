Колишній вінгер Феєноорда та Гамбурга Ромео Кастелен також має повернути державі 2 мільйони євро.

Колишнього вінгера збірної Нідерландів Ромео Кастелена засудили до тюремного ув’язнення у справі про відмивання коштів.

Як повідомляє De Telegraaf, відповідне рішення ухвалив суд міста Зволле після тривалого розгляду справи, що тривав понад шість років.

42-річний ексфутболіст отримав 18 місяців позбавлення волі, з яких шість місяців є умовними. Окрім цього, суд зобов’язав його повернути близько 2 мільйонів євро.

Розслідування розпочалося ще у листопаді 2019 року. Тоді Кастелена затримали в аеропорту Схіпгол після того, як службові собаки виявили у його багажі майже 140 тисяч євро готівкою. Сам футболіст пояснював походження грошей виграшами в казино та доходами від продажу годинників, однак прокуратура дійшла іншого висновку.

За версією слідства, Кастелен був причетний до схеми відмивання коштів разом із технічним директором свого колишнього клубу Харбін Ітен, за який він виступав у 2017 році. Йдеться про перекази значних сум із Нідерландів до Китаю та Гонконгу.

У межах цієї справи вирок отримав також футбольний скаут на ім’я Оуен Б. (прізвище джерело зацензурило). Він був засуджений до такого ж терміну ув’язнення та повинен виплатити майже 700 тисяч євро.

Ромео Кастелен планує оскаржити рішення суду. Його адвокат Джеральд Роетгоф заявив, що під час винесення вироку суд нібито недостатньо врахував фінансові доходи футболіста під час професійної кар’єри, коли той заробив значні суми, виступаючи за клуби Феєноорд, Гамбург, АДО Ден Гаг, РКС Валвейк та ВВВ-Венло.

Кастелен завершив професійну кар’єру у 2018 році. У складі збірної Нідерландів він провів 10 матчів у період з 2004 по 2007 рік, відзначившись одним голом.