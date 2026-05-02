Массіміліано Аллегрі більше не входить до шортлиста мадридського клубу.

Мадридський Реал більше не розглядає кандидатуру Массіміліано Аллегрі з Мілана на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє Radio MARCA.

За інформацією джерела, італійський фахівець раніше входив до списку потенційних кандидатів і навіть користувався підтримкою президента клубу Флорентіно Переса. Однак наразі керівництво "вершкових" вирішило відмовитися від цього варіанту та переглядає інші кандидатури.

Очікується, що Реал продовжить пошуки нового наставника на тлі невизначеності щодо майбутнього нинішнього головного тренера Альваро Арбелоа. У клубі розглядають кілька інших варіантів, включно з Жозе Моурінью, проте остаточне рішення поки не ухвалене.

Водночас Аллегрі зосереджений на своїй роботі в Мілані, де він намагається допомогти команді здобути путівку до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.