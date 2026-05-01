Неймар і Суарес підставили Муніра перед Мессі.

Колишній нападник Барселони Мунір Ель-Хаддаді поділився кумедними, але водночас незручними спогадами про свою адаптацію в першій команді каталонців. Перехід з академії до головного складу, де тоді виступало легендарне атакувальне тріо Мессі, Суареса та Неймара, став для 18-річного юнака справжнім випробуванням.

В інтерв'ю DAZN Мунір розповів, як став жертвою класичного розіграшу від зіркових одноклубників. Під час одного з перших тренувальних зборів він шукав вільне місце, щоб присісти в готелі команди, і звернувся за допомогою до більш досвідчених колег.

Старші гравці вирішили скористатися моментом і спрямували новачка до конкретного, на перший погляд абсолютно вільного стільця. За словами Муніра, вони впевнено сказали йому:Он туди, он туди, там нікого немає.

Юнак, нічого не підозрюючи та бажаючи просто знайти місце для відпочинку, виконав вказівку. Справжня пастка спрацювала трохи згодом, коли до приміщення зайшов Ліонель Мессі і виявив, що його звичне місце зайняте знервованим новачком Мунір досі яскраво пам'ятає цей момент мовчазної конфронтації.

Аргентинська зірка просто підійшла і мовчки дивилася на нього зверху вниз, тоді як уся решта команди із задоволенням спостерігала за кульмінацією свого жарту.

"Уявіть собі... вам 18 років, ви сидите на своєму місці, а Лео підходить і витріщається на вас. Вони зіграли зі мною жарт, я не міг у це повірити", — зізнався футболіст.

Цей епізод залишив Муніра збентеженим перед найкращими гравцями світу, проте згодом став одним із найяскравіших спогадів про його ранні кроки у складі іменитої команди.

Мунір провів у складі Барселони майже 5 років — з моменту свого дебюту під керівництвом Луїса Енріке в серпні 2014 року до остаточного трансферу в Севілью у січні 2019 року. Загалом за головну команду каталонців Мунір зіграв 55 матчів та забив 12 голів.

Попри те, що йому було вкрай важко виграти конкуренцію в легендарного тріо Мессі-Суарес-Неймар, Мунір був частиною дуже успішної команди і зібрав вражаючу колекцію з 9 трофеїв. Включаючи: 2 титула чемпіона Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.