Габріел Жезус ціль для підсилення лінії нападу на майбутнє літнє трансферне вікно.

Габріел Жезус може стати головною темою для обговорень у Мілані цього літа. За інформацією трансферного інсайдера Джанлуки Ді Марціо, озвученою в подкасті Sky Calcio Unplugged, бразилець перебуває в шорт-листі італійського клубу та є однією з їхніх пріоритетних цілей.

В особі такого універсального нападника як Жезус, Мілан сподівається знайти довгоочікуване вирішення своїх проблем із результативністю. У поточному сезоні атака міланців зіткнулася з серйозними труднощами.

Після переходу з Феєнорда Сантьяго Хіменес пропустив значну частину турніру через травму. Щоб виправити ситуацію, під час зимового трансферного вікна клуб орендував Нікласа Фюллькруга з Вест Гема Проте 33-річний німецький нападник виявився ще менш переконливим, ніж травмований Хіменес.

Очікується, що Мілан не буде активувати опцію викупу гравця, і по завершенні сезону Фюллькруг повернеться до Англії. Його подальше майбутнє залишається невизначеним, хоча повідомляється про предметний інтерес до форварда з боку німецького Вольфсбурга

Через відсутність здорового та профільного центрального нападника, головний тренер команди Массіміліано Аллегрі був змушений вдаватися до постійних тактичних експериментів. Протягом сезону роль дев'ятки довелося приміряти на себе Крістоферу Нкунку, Рафаелу Леау та Крістіану Пулішичу.

Жезус взимку відновився від важкої травми коліна та став важливим гравцем ротації у команді Артети. У нинішній кампанії форвард зіграв 22 матчі у всіх турнірах, забив 5 мʼячів та віддав одну результативну передачу. Контракт з канонірами розрахований до літа 2027 року.