Нідерландський ПСВ наприкінці літа минулого року залучив до власного складу марокканського флангового захисника Анасса Салах-Еддіна з італійської Роми на правах річної оренди.

Також "селяни" не забули прописати в контракті 24-річного виконавця опцію викупу за 8 млн євро за домовленістю сторін.

І вже після 23 матчів (1560 хвилин) за клуб у поточній кампанії ПСВ упевнений у тому, що повноцінний перехід гравця таки вартує своїх грошей.

Найближчим часом представник Ередивізі матиме зустріч із керівниками "вовків" для того, щоб повідомити про бажання оформити трансфер та підписати контракт із гравцем до 2030 року.

Рома при цьому заплатила за трансфер Салах-Еддіна нідерландському Твенте 8,5 млн євро на початку минулого року.