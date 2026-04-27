Господарі мали моменти, але пропустили перед перервою та не змогли відігратися у другому таймі.

Жирона зазнала домашньої поразки від Мальорки у матчі 34-го туру Ла Ліги — 0:1. Єдиний гол у зустрічі був забитий наприкінці першого тайму: на 43-й хвилині Саму Кошта замкнув подачу Йоана Мохіки та приніс гостям перемогу.

Команда з Каталонії активно розпочала гру та створила кілька небезпечних моментів ще до перерви. Зокрема, Клаудіо Ечеверрі та Віктор Циганков мали шанси відзначитися, однак воротар гостей Лео Роман діяв надійно. Мальорка ж скористалася одним із небагатьох своїх шансів — Кошта вдало зіграв на другому поверсі після флангового навісу.

У другому таймі Жирона суттєво додала в тиску. Аззедін Унахі влучив у стійку, Крістіан Стуані та Браян Хіль перевіряли реакцію Романа, але голкіпер гостей провів матч на високому рівні. Навіть у компенсований час господарі не змогли знайти шлях до воріт суперника.

Віктор Циганков провів активний поєдинок, регулярно загрожував воротам, однак відзначитися результативною дією не зміг і отримав жовту картку за симуляцію. Загалом Жирона виглядала гостріше, проте реалізація моментів стала вирішальним фактором.

Жирона — Мальорка 0:1

Гол: Кошта, 43

Жирона: Гассаніга — Мартін, Франсес, Рейс, Блінд (Рінкон, 74) — Бельтран (Лемар, 74), Вітсель — Циганков, Унахі, Рока (Стуані, 70) — Ечеверрі (Хіль, 70)

Мальорка: Роман — Маффео, Маскарель, Вальєнт, Мохіка — Дардер (Лопес, 79), Морланес (Льябрес, 78) — Калумба (Віргілі, 46), Торре (Лувумбу, 66), Кошта — Мурікі

Попередження: Циганков, Рейс, Лемар — Маффео, Мохіка