Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 травня 2026 року.

Кривбас і СК Полтава видали справжній гольовий трилер у Кропивницькому, але переможця так і не визначили. Гості шокували суперника швидким стартом і вже на 7-й хвилині вели 2:0, однак Полтава миттєво відповіла трьома голами поспіль і ще до перерви вийшла вперед.

Після повітряних тривог і вимушеної паузи гра втратила темп, але Кривбас продовжив тиснути й у другому таймі зрештою відігрався — вирішальний м’яч забили на 85-й хвилині.

Наприкінці гості навіть вирвали перемогу, але VAR двічі скасовував їхні голи через порушення. У підсумку — яскраві 3:3, де Кривбас забив більше “чистих” м’ячів, але здобув лише одне очко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Кривбас у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Кривбас 3:3

Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 17 — Парако, 2, Сек, 7, Лін, 85

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Дорошенко (Плахтир, 88), Даниленко — Одарюк, Сад (Кобзар, 81), Вівдич — Сухоручко (Марусич, 81).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, К. А. Рохас, Дібанго — Задерака, Я. Шевченко (Мулик, 86), Лін — Сек (Джовані, 67), Парако, Мендоза.

Попередження: Даниленко, Мінчев, Кобзар — Юрчец