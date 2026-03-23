Український форвард став наймолодшим гравцем клубу, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату Нідерландів.

Український нападник Утрехта Артем Степанов продовжує вражати у дебютному сезоні в Нідерландах. Форвард відзначився у матчі 28-го туру Ередивізі проти Го Егед Іглз (2:0), оновивши клубний рекорд.

18-річний Степанов став наймолодшим гравцем Утрехта, який забивав у двох поспіль матчах чемпіонату Нідерландів. У попередньому турі він відзначився у грі проти Твенте (2:0). Наразі форвард забив у віці 18 років та 224 дні, перевершивши попереднє досягнення Барта Рамселара, який забивав у 19 років і 76 днів.

На рахунку Степанова вже 3 голи та 1 асист у 9 матчах з моменту його переходу в клуб на правах оренди наприкінці січня 2026 року.

Утрехт наразі займає сьоме місце у чемпіонаті, а свій наступний матч команда проведе 4 квітня проти ПСВ.