Колишній гравець збірної Нідерландів змінив позицію захисту та заявив про самооборону.

Ексгравець Аякса та збірної Нідерландів Квінсі Промес зробив резонансне зізнання під час судового розгляду у своїй справі.

Як повідомляє Goal.com, футболіст визнав, що поранив ножем родича під час інциденту у 2020 році.

Зізнання пролунало під час апеляційного слухання в Нідерландах. Раніше Промес заперечував свою провину, однак тепер його захист змінив стратегію, визнавши факт завдання тілесних ушкоджень. Водночас сторона футболіста наполягає на версії самооборони.

Адвокат Каррі Кноопс пояснила, що конфлікт виник через підозру у крадіжці сімейних прикрас і переріс у фізичну сутичку. За її словами, інцидент стався поза приміщенням, де проходила зустріч, і саме тоді Промес застосував ніж.

"Він уперше повністю визнав свою участь і підтвердив, що завдав удару невеликим ножем", — заявила Кноопс у суді.

Кар’єра Промеса до юридичних проблем була наступною: він виступав за Твенте, Севілью, Аякс та ще один менш відомий клуб, а також провів 50 матчів за збірну Нідерландів у період з 2014 по 2021 рік.

Наразі апеляційний процес зосереджений на розгляді версії самооборони. Суд має оцінити її обґрунтованість на тлі попередніх вироків футболіста, зокрема у справі про контрабанду понад 1300 кілограмів кокаїну. Обидва провадження об’єднані в один розгляд.