18 травня 2026, 09:55
У неділю, 17 травня, завершився сезон Ередивізі-2025/26, який увійшов в історію нідерландського футболу завдяки домінуванню ПСВ.
Як повідомляє Opta, клуб з Ейндговена завершив чемпіонат із рекордним відривом від найближчого переслідувача в історії елітного дивізіону Нідерландів.
ПСВ набрав 84 очки та гарантував собі чемпіонський титул ще за п’ять турів до завершення сезону. Срібним призером став Феєноорд, який завершив кампанію з 65 балами.
Таким чином, різниця між першим і другим місцем склала 19 очок — це новий рекорд Ередивізі.
У сезоні-2025/26 в чемпіонаті Нідерландів виступали й українські футболісти. Аякс Олександра Зінченка фінішував лише п’ятим та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.
Ще один українець, Артем Степанов, разом із Утрехтом посів шосту сходинку. Команда також побореться за вихід до Ліги конференцій через відбіркові раунди.