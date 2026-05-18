Чемпіон Нідерландів випередив найближчого переслідувача одразу на 19 очок.

У неділю, 17 травня, завершився сезон Ередивізі-2025/26, який увійшов в історію нідерландського футболу завдяки домінуванню ПСВ.

Як повідомляє Opta, клуб з Ейндговена завершив чемпіонат із рекордним відривом від найближчого переслідувача в історії елітного дивізіону Нідерландів.

ПСВ набрав 84 очки та гарантував собі чемпіонський титул ще за п’ять турів до завершення сезону. Срібним призером став Феєноорд, який завершив кампанію з 65 балами.

Таким чином, різниця між першим і другим місцем склала 19 очок — це новий рекорд Ередивізі.

У сезоні-2025/26 в чемпіонаті Нідерландів виступали й українські футболісти. Аякс Олександра Зінченка фінішував лише п’ятим та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Ще один українець, Артем Степанов, разом із Утрехтом посів шосту сходинку. Команда також побореться за вихід до Ліги конференцій через відбіркові раунди.