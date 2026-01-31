Італія

Гравця потрохи просувають і в системі збірних Італії.

Італійський універсал центральної ланки поля Альфаджо Сіссе перебуває на низькому старті своєї професійної кар’єри, пройшовши підготовку в лавах академії Верони, однак ним уже активно цікавляться клуби не тільки в рідній країні.

19-річний виконавець нині перебуває в оренді в клубі Катандзаро, проте є всі підстави вважати, що це буде останнім його кроком перед "дорослим" футболом найвищого рівня.

Бо просто так, зокрема, нідерландський ПСВ та зрештою Мілан не цікавились би гравцем з явним наміром придбати його наступного літа.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що "россонері" із вагомою ставкою у 8 млн євро виграли ці перегони й найближчим часом мають підписати попередню угоду з футболістом.

А той тим часом забив шість голів та віддав один асист у 21 матчі (1697 хвилин) Серії B та вже встиг пограти на кількох рівнях юнацьких збірних Італії.